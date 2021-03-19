القبض على 4 شباب اعتدوا على مركبة في الطريق العام

المناطق_ الرياض

تمكنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، من ضبط 4 شباب، اعتدوا على مركبة مواطن في الطريق العام ، وجرى إحالتهم للدائرة المختصة بالنيابة العامة للتحقيق معهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت بالقبض على أطراف واقعة قيام مجموعة من الشباب، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته بحسب بلاغ المجني عليه، كما وجهت بالتحقيق مع كافة أطرافها وتطبيق النظام بحق المتورطين.

جاء ذلك بناء على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق.