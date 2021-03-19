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ارتباك بصفوف الإخوان في تركيا بعد خنق إعلامهم

ارتباك بصفوف الإخوان في تركيا بعد خنق إعلامهم
http://almnatiq.net/?p=962993
المناطق_ الرياض

سيطرت حالة من الارتباك على ردات فعل صحفيي الإخوان في تركيا، بشأن ما كُشف عنه من طلب رسمي تركي وُجه لقنوات المعارضة المصرية في إسطنبول، بالكف عن تناول الشأن السياسي المصري.
وعبّر إعلاميون تابعون لجماعة الإخوان عن خوفهم من المستقبل والمصير الغامض الذي ينتظرهم، فيما وجّه آخرون انتقادات لقيادات من الجماعة.
وتوجد في تركيا عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة تتصدرها قنوات ”الشرق“، و“مكملين“ و“وطن“، التي ركزت في برامجها على مدار السنوات الثماني الماضية، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.
وقال مصدر صحفي لقناة ”الحرة“ طلب عدم ذكر اسمه: إن ”مسؤولا في أنقرة اجتمع عصر الخميس، مع إدارات القنوات الثلاث، وأبلغهم بقرار الإغلاق الفوري للقنوات، لكن تم تخفيف القرار في نهاية الاجتماع، ليقتصر على إيقاف البرامج السياسية في الوقت الحالي“.
وفي خطوة تعكس حالة الارتباك التي تسيطر على إعلام الإخوان بعد القرار التركي، سارع إعلاميون وصحفيون محسوبون على الإخوان في تركيا، إلى عقد اجتماع عبر تطبيق ”Clubhouse“ تحت عنوان ”غلق قنوات المعارضة.. البدائل والحلول“.

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