“فلكية جدة”: غدا اصطفاف المريخ والدبران

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس غد السبت، وبداية الليل، وبالتزامن مع الاعتدال الربيعي ظهور كوكب المريخ والنجم اللامع الدبران بالقرب من بعضهما البعض بالأفق الغربي على بعد أقل بقليل من 7 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضافت: “سيلاحظ أن المريخ أصبح خافتا وذلك لحركة الأرض مبتعدة عنه بعد التقابل في شهر أكتوبر 2020″، مشيرا إلى أنه بعد بضعة أشهر من حركة المريخ أمام النجوم الخافتة، يسير الكوكب الآن أمام كوكبة الثور الأكثر ثراءً بالنجوم، وقد كان آخر مرور ظاهري للمريخ بالقرب من نجم الدبران في 14 أبريل 2019، وسيعود الكوكب ليقترن من الدبران في خريف عام 2022 وأوائل شتاء عام 2023.

ويمكن رصد مرور المريخ قرب نجوم كوكبة الثور بسهولة ، سواء بالعين المجردة أو من خلال منظار، اما التلسكوب محدود للغاية حيث تبدو العناقيد النجمية تمتد من حواف مجال الرؤية، فالعنقود النجمي القلائص وعنقود نجوم الثريا كبيرة جدًا بحيث لا تتناسب مع عدسة التلسكوب العينية حتى عند أدنى قوتها، لذلك تفضل المناظير فقوتها منخفضة مثل منظار مقاس 7×50، فهو سهل الاستخدام مقارنة بالمنظار ذو التكبير العالي.

يمكن للمصورين التقاط صور لكوكب المريخ مع الثريا و القلائص بكاميرا مثبتة على حامل ثلاثي القوائم وتعريض ضوئي يصل إلى 20 ثانية، اعتمادًا على البعد البؤري لعدسة الكاميرا وظروف الإضاءة المحلية.