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تعليم تبوك يسجل نسبة 100% في تفاعل المجتمع التعليمي عبر منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=963004
المناطق_فايز السميري

حققت الإدارة العامة للتعليم  بمنطقة تبوك معدلات متكاملة في المؤشرات الرئيسية التي سجلت نمواً مضطردا خلال الأسابيع الماضية وصل إلى نسبة 100% وفق تقرير حديث لنظام التعليم الإلكتروني لمستخدمي ومستخدمات منصة “مدرستي” كافة في المنطقة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العٌمري ، أن نسبة دخول الطلاب والطالبات للمنصة، ارتفعت لتصل 100% فيما بلغت نسبة دخول قادة وقائدات المدارس 100%، والمعلمين والمعلمات 100%، كما زادت عدد الزيارات الإشرافية لتصل 100% مضيفا أن ذلك يشكل قفزة نوعية مقارنة ببداية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، حيث قدمت الإدارة وبتوجيهات من معالي وزير التعليم الدعم والمساندة واستكمال تسجيل الطلاب والطالبات منذ الأسبوع الأول، منوهاً بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب في المنطقة والذي ساهم في تقدم نتائج التقارير ومفرزات المؤشرات التي أظهرت هذه المكتسبات .وأشار إلى أن الإدارة قامت بإجراءات عدة لدعم المنصة من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم التقني لمستخدمي ومستخدمات المنصة، وإقامة ملتقيات افتراضية , وتوزيع الأدلة الإرشادية بشكل دوري، وتنفيذ العديد من الورش التدريبية للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمورلافتاً إلى أن إدارة تعليم تبوك تعمل وفق منظومة قياس الأداء وتحليل المؤشرات دورياً لتعزيز فرص التميز ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الطلاب والطالبات لرفع مستوى وجودة التحصيل العلمي وتحسين نواتج التعلم ضمن خطوات التطوير التي تضطلع بها وزارة التعليم والإدارات التعليمية.

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