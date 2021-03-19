احدث الأخبار

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة
أبرز المواد
 وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظم ورشة عمل عن بعد حول أسرار شجرة المورينجا المكتشفة حديثاً
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) في الأسطول الشرقي
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تنفذ (25,114) زيارة رقابية وتضبط (1,981) مخالفة لأنظمة العمل و (139) مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إنارة المسجد النبوي.. من قناديل الزيت والشموع إلى تقنيات حديثة وتصاميم فريدة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يسجل نسبة 100% في تفاعل المجتمع التعليمي عبر منصة مدرستي
أبرز المواد
 “فلكية جدة”: غدا اصطفاف المريخ والدبران
أبرز المواد
 ارتباك بصفوف الإخوان في تركيا بعد خنق إعلامهم
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 القبض على 4 شباب اعتدوا على مركبة في الطريق العام
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تُغلق 8 مساجد مؤقتاً
أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

أبرز المواد
وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظم ورشة عمل عن بعد حول أسرار شجرة المورينجا المكتشفة حديثاً

وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظم ورشة عمل عن بعد حول أسرار شجرة المورينجا المكتشفة حديثاً

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) في الأسطول الشرقي

القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) في الأسطول الشرقي

أبرز المواد

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة
http://almnatiq.net/?p=963024
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقود الثالث والرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظم ورشة عمل عن بعد حول أسرار شجرة المورينجا المكتشفة حديثاً

وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظم ورشة عمل عن بعد حول أسرار شجرة المورينجا المكتشفة حديثاً
“الصحة”: تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) في الأسطول الشرقي

القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) في الأسطول الشرقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*