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انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة

انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة

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انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة

انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة
http://almnatiq.net/?p=963030

انطلقت اليوم من مزرعة ومخيم واحة القريف بمركز جلاجل التابع لمحافظة المجمعة الرحلة الكشفية الخلوية التي ينفذها نادي جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض لمرحلة الجوالة ، وتستمر الى يوم الغد السبت السابع من شهر شوال 1442هـ . 

 وأوضح مفوض النادي خالد العيسى أن الرحلة التي تُقام برعاية ابناء الرائد الكشفي الراحل عبدالله بن سعد المزروع ، تشتمل على ممارسة الجوالة للعديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة لنصب للخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم ، وكتابة التقارير. 

كما يمارس الجوالة المشاركين التدريب على تنفيذ أعمال الريادة والتي تشمل عمل البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب ، باستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال ، بالإضافة الى القيام ببعض مبادرات الخدمة العامة في البيئة المحيطة بهم ، وممارسة بعض الفعاليات الترفيهية والثقافية .  

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