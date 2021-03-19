وفد من “البيئة” يتفقد المشروع الأول لتحسين فحول النخيل في العالم

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قامت اللجنة الخاصة بتطوير فحول النخيل بوزارة البيئة والمياه والزراعة بزيارة لمشروع تحسين فحول النخيل الواقع غرب شقراء، والمملوكة لإحدى الشركات الوطنية، الذي يعد الأول من نوعه عالميًا من حيث أعداد فحول النخيل وتنوع أصنافها.

وتأتي الزيارة ضمن إستراتيجية الوزارة واهتماماتها بنشاط زراعة النخيل بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث حظي نشاط زراعة النخيل وإنتاج التمور بقدر كبير من التنمية والدعم من قبل الوزارة، فأطلقت في وقت سابق برنامج “مكافحة سوسة النخيل الحمراء”، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة، ورصدت الدولة مبلغ مليارًا و766 مليون ريال لمكافحة هذه الآفة.

وبدأ تأسيس المشروع عام 2019م وروعي استخدام أعلى التقنيات وأحدثها لتوفير المياه والأسمدة والمبيدات، وتقليص أعداد العمالة، وسيكتمل المشروع مع نهاية عام 2021م للوصول إلى العدد المستهدف والبالغ 350 ألف من فحول النخيل، كما سيبدأ في الإنتاج عام 2025م.

ويهدف المشروع لإنتاج حبوب اللقاح وتصنيعها بطريقة علمية محسنة مغلفة ومعقمة لبيعه في السوق المحلي والدولي وتوفيرها على مدار العام، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأوبئة والآفات الزراعية وتحسين إنتاج التمور المحلية والدولية والدخول في الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات التحويلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

مما يذكر أن المشروع يهدف لإنتاج فسائل فحول نخيل محسنة ذات صفات مميزة حيث سيتم إكثارها عن طريق الأنسجة وبيعها محليًا ودوليًا، إذ ستكون المملكة العربية السعودية الرائدة والأولى عالميًا في هذا المجال ولها السبق في إنتاج فحول محسنة ذات صفات مميزة واقتصادية.