احدث الأخبار

وفد من “البيئة” يتفقد المشروع الأول لتحسين فحول النخيل في العالم
أبرز المواد
 انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة
أبرز المواد
 “الطاقة” تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة
أبرز المواد
 وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظم ورشة عمل عن بعد حول أسرار شجرة المورينجا المكتشفة حديثاً
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) في الأسطول الشرقي
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تنفذ (25,114) زيارة رقابية وتضبط (1,981) مخالفة لأنظمة العمل و (139) مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إنارة المسجد النبوي.. من قناديل الزيت والشموع إلى تقنيات حديثة وتصاميم فريدة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يسجل نسبة 100% في تفاعل المجتمع التعليمي عبر منصة مدرستي
أبرز المواد
 “فلكية جدة”: غدا اصطفاف المريخ والدبران
أبرز المواد
 ارتباك بصفوف الإخوان في تركيا بعد خنق إعلامهم
أبرز المواد
وفد من “البيئة” يتفقد المشروع الأول لتحسين فحول النخيل في العالم

وفد من “البيئة” يتفقد المشروع الأول لتحسين فحول النخيل في العالم

أبرز المواد
انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة

انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة

أبرز المواد
“الطاقة” تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

“الطاقة” تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

أبرز المواد

وفد من “البيئة” يتفقد المشروع الأول لتحسين فحول النخيل في العالم

وفد من “البيئة” يتفقد المشروع الأول لتحسين فحول النخيل في العالم
http://almnatiq.net/?p=963038
المناطق_واس

قامت اللجنة الخاصة بتطوير فحول النخيل بوزارة البيئة والمياه والزراعة بزيارة لمشروع تحسين فحول النخيل الواقع غرب شقراء، والمملوكة لإحدى الشركات الوطنية، الذي يعد الأول من نوعه عالميًا من حيث أعداد فحول النخيل وتنوع أصنافها.
وتأتي الزيارة ضمن إستراتيجية الوزارة واهتماماتها بنشاط زراعة النخيل بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث حظي نشاط زراعة النخيل وإنتاج التمور بقدر كبير من التنمية والدعم من قبل الوزارة، فأطلقت في وقت سابق برنامج “مكافحة سوسة النخيل الحمراء”، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة، ورصدت الدولة مبلغ مليارًا و766 مليون ريال لمكافحة هذه الآفة.
وبدأ تأسيس المشروع عام 2019م وروعي استخدام أعلى التقنيات وأحدثها لتوفير المياه والأسمدة والمبيدات، وتقليص أعداد العمالة، وسيكتمل المشروع مع نهاية عام 2021م للوصول إلى العدد المستهدف والبالغ 350 ألف من فحول النخيل، كما سيبدأ في الإنتاج عام 2025م.
ويهدف المشروع لإنتاج حبوب اللقاح وتصنيعها بطريقة علمية محسنة مغلفة ومعقمة لبيعه في السوق المحلي والدولي وتوفيرها على مدار العام، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأوبئة والآفات الزراعية وتحسين إنتاج التمور المحلية والدولية والدخول في الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات التحويلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
مما يذكر أن المشروع يهدف لإنتاج فسائل فحول نخيل محسنة ذات صفات مميزة حيث سيتم إكثارها عن طريق الأنسجة وبيعها محليًا ودوليًا، إذ ستكون المملكة العربية السعودية الرائدة والأولى عالميًا في هذا المجال ولها السبق في إنتاج فحول محسنة ذات صفات مميزة واقتصادية.

روابط ذات صلة

انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة

انطلاقة الرحلة الخلوية لمرحلة الجوالة التي ينفذها نادي جمعية الكشافة
“الطاقة” تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

“الطاقة” تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض على 16 متهمًا في جرائم عدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*