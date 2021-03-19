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القبض على مواطنين حاولا تهريب 3 ملايين قرص مخدر بميناء الملك عبدالعزيز

القبض على مواطنين حاولا تهريب 3 ملايين قرص مخدر بميناء الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=963045

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة؛ أحبطت محاولة تهريب (2971600) قرص أمفيتامين.

وكانت الأقراص المخدرة مخبأة داخل شحنة حجر ورخام؛ حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطَين فيها، وهما مواطنان.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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