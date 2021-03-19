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أمانة العاصمة المقدسة تزيل عددًا من مخيمات بيع المواد الغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تزيل عددًا من مخيمات بيع المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=963048
المناطق_واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس خلال جولاتها الرقابية عددًا من المخيمات بطريق الليث لبيع المواد الغذائية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضري والحد من التشوهات البصرية.
وأوضحت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المواقع المخالفة والمفتقرة للاشتراطات الصحية، وإزالتها إزالة كُلية، ومصادرة ما بحوزة الباعة الجائلين المخالفين من فواكه ومواد غذائية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

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