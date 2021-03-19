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المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض

أبرز المواد

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض
http://almnatiq.net/?p=963051
المناطق_واس

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA) والمقررة من 22 إلى 30 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد الربيعي، صالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، ونواف بوشل، وخليفة الدوسري، وهاني الصبياني، وفهد الحربي، ونايف الماس، ووليد الأحمد، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وناصر العمران، وعلي الحسن، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، ومختار علي، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وهزاع الغامدي، ومحمد مران، وحسن آل سليس، وعبدالرحمن اليامي.
ويستضيف المنتخب السعودي خلالها منتخب ليبيريا الأول، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.
مما يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي التي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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