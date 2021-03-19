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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بنظيره اليوناني ويحضر مناورات تمرين “عين الصقر 1” في قاعدة سودا الجوية

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بنظيره اليوناني ويحضر مناورات تمرين “عين الصقر 1” في قاعدة سودا الجوية

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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بنظيره اليوناني ويحضر مناورات تمرين “عين الصقر 1” في قاعدة سودا الجوية

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بنظيره اليوناني ويحضر مناورات تمرين “عين الصقر 1” في قاعدة سودا الجوية
http://almnatiq.net/?p=963064
المناطق - واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, بمعالي رئيس هيئة الأركان اليوناني الفريق الركن قسطنطينوس فلوروس.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما حضر معاليه استعراضًا للطائرات القتالية المشاركة من أمام المنصة لمناورات تمرين ” عين الصقر 1″ في قاعدة سودا الجوية باليونان والالتقاء بالمشاركين، حيث واصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000″ و “فانتوم ف-4) طلعاتها الجوية في سماء البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي ، والمناورات الجوية وتدمير أهداف أرضية.
من جانبه أكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (عين الصقر 1) بجمهورية اليونان خلال الشهر الحالي تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله- والدعم غير المحدود لتطوير القوات المسلحة، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.
وبيَّن معاليه أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان الصديقة وذلك لدعم أواصر التعاون بين قوات البلدين التي ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لكلا القوتين, معرباً عن فخره بأن تكون القوات المسلحة مشاركة في جميع أنحاء العالم، ومع جميع الدول الصديقة والشقيقة, مؤكداً أهمية هذه التمارين في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
من جانبه أعرب قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن ما قدمه المشاركون من القوات الجوية الملكية السعودية سواء من طيارين أو أطقم أرضية في التمرين من جاهزية قتالية وإتقان لكل ما نفذوه من عمليات لهو مفخرةٌ تستحق إشادة الجميع، مؤكداً أن ذلك لم يكن لولا ما تلقاه القوات المسلحة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة سواءً على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.
حضر اللقاء ومناوات التمرين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان, والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة, فيما حضره من الجانب اليوناني كبار الضباط في القوات المسلحة اليونانية.

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