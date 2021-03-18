احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية تدين مقتل مواطن بالرصاص الإسرائيلي وتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده
منطقة جازان
 عطل مفاجئ يضرب واتسآب وانستغرام حول العالم
أبرز المواد
 12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا
أبرز المواد
 أمين مجلس التعاون يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 آل الشيخ: أدعوكم للتوكل على الله وأخذ اللقاحات حتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان
أبرز المواد
 الإمارات تدين وتستنكر بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يسقط بشكل محرج على سلم الطائرة.. ثم يتدارك
أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة

الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة

أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل مواطن بالرصاص الإسرائيلي وتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية

الخارجية الفلسطينية تدين مقتل مواطن بالرصاص الإسرائيلي وتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية

أبرز المواد
الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد
العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده

أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده
http://almnatiq.net/?p=963097
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لاسرة وأبناء الشيخ فيصل بن محمد بن لبده وذلك بمنزلهم بمحافظة ضمد ، والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

‏وأعرب سمو أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ ناصر بن محمد بن لبده شقيق الفقيد واسرتهم ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

منوها سموه، بجهود الفقيد وما قدمه في خدمة دينه ووطنه وما قام به من اعمال الخير ومساعي الاصلاح في المجتمع.
من جانبه ، عبر شقيق الفقيد الشيخ ناصر بن محمد بن لبده وأفراد أسرة بن لبده عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه .
حضر العزاء الشيخ احمد بشير معافا ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة الشيخ فيصل بن لبده

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة الشيخ فيصل بن لبده
“مركز جازان” يحصل على الاعتماد النهائي من مجلس الضمان الصحي التعاوني

“مركز جازان” يحصل على الاعتماد النهائي من مجلس الضمان الصحي التعاوني
أمير جازان يفتتح مهرجان البن ويدشن مشروعات تنموية في محافظة الداير بأكثر من 182 مليونًا

أمير جازان يفتتح مهرجان البن ويدشن مشروعات تنموية في محافظة الداير بأكثر من 182 مليونًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*