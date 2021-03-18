أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده

المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لاسرة وأبناء الشيخ فيصل بن محمد بن لبده وذلك بمنزلهم بمحافظة ضمد ، والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

‏وأعرب سمو أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ ناصر بن محمد بن لبده شقيق الفقيد واسرتهم ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

منوها سموه، بجهود الفقيد وما قدمه في خدمة دينه ووطنه وما قام به من اعمال الخير ومساعي الاصلاح في المجتمع.

من جانبه ، عبر شقيق الفقيد الشيخ ناصر بن محمد بن لبده وأفراد أسرة بن لبده عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه .

حضر العزاء الشيخ احمد بشير معافا ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة.