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العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

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العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
http://almnatiq.net/?p=963106

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.
وأكد العثيمين في بيان اليوم, أن هذا الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تهديدا لأرواح المدنيين.
وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.

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