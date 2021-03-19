احدث الأخبار

الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده
منطقة جازان
 عطل مفاجئ يضرب واتسآب وانستغرام حول العالم
أبرز المواد
 12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا
أبرز المواد
 أمين مجلس التعاون يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 آل الشيخ: أدعوكم للتوكل على الله وأخذ اللقاحات حتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان
أبرز المواد
 الإمارات تدين وتستنكر بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يسقط بشكل محرج على سلم الطائرة.. ثم يتدارك
أبرز المواد
 مجموعة السبع تعلن عن إجراءات جديدة لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار أزمة كورونا
أبرز المواد
 البحرين تدين وتستنكر بشدة تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
أبرز المواد
الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد
العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد
مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده

أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده

منطقة جازان

الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
http://almnatiq.net/?p=963109

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليوم بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، مُستهدفة مصفاة تكرير البترول في الرياض.
وأكدت الجامعة في بيان لها أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة الذي يُعد ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.

روابط ذات صلة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
عطل مفاجئ يضرب واتسآب وانستغرام حول العالم

عطل مفاجئ يضرب واتسآب وانستغرام حول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*