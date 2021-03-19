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الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة

الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة

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العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أبرز المواد

الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة

الحكومة اليمنية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة
http://almnatiq.net/?p=963116
المناطق - واس

أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة مفخخة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية ، في بيان اليوم: إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.
وأضاف البيان، الذي بثته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية” ، أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي امتدادا لجرائم الميليشيات الحوثية في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية كافة،التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي؛ لردع هذه الجرائم الإرهابية ووضع حد لها.
وأكدت الخارجية اليمنية تضامن ووقوف اليمن مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية.

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الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

العثيمين يدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

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