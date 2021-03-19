“الخدمات الطبية بوزارة الدخلية” تقدم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية في شرورة

المناطق - واس

قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، وذلك في إطار تنفيذ حملة “الوقاية أمان” بمناطق ومدن المملكة كافة.

وحرصت الفرق الطبية أثناء تقديم اللقاح في قطاع حرس الحدود في محافظة شرورة، ومركز حرس الحدود, وإدارة الجوازات في منفذ الوديعة الحدودي, على تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته بإذن الله.

وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ العديد من المبادرات في حملة “الوقاية أمان”، بما يسهم في تعزيز سبل الوقاية من خلال تقديم لقاح فيروس كورونا، والمشاركة الفعّالة في الوصول إلى المناعة المجتمعية بإذن الله.