الجيش اليمني: مقتل 83 من الحوثيين في معارك غربي مأرب

المناطق - الرياض

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل العشرات من الجماعة الحوثية في المعارك المحتدمة منذ أكثر من شهر ونصف في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر “تويتر”، بأن “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) كسرت هجمات انتحارية شنّها الحوثيون على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غربي مأرب” .

وذكر أن “المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هَيلان والكَسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 من الحوثيين، إلى جانب عشرات الجرحى”.

وأشار المركز إلى “تدمير مدفعية الجيش آليات للحوثيين في مواقع متفرقة غربي مأرب، وتكبّيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين استعادت القوات آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة”.

وقال، إن “طيران التحالف العربي دمّر 5 آليات كانت تحمل تعزيزات غربي هيلان، وثلاث آليات مدرعة وعربتين (بي إم بي) في جبهة الكَسارة”، مؤكداً “مقتل جميع من كانوا على متنها”.

والخميس، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 من جماعة الحوثيين في كمينين استهدفا مجاميع حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هَيلان بمديرية صِرواح غربي مأرب، وذلك بعد يوم من معارك عنيفة في الجبهة الاستراتيجية ذاتها أوقعت 60 قتيلاً من الجماعة، حسب الدفاع اليمنية.