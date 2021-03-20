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قطر تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض

قطر تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض
http://almnatiq.net/?p=963140
المناطق - الرياض

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

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