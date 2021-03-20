المهر ” مسبار الأمل “ينال جائزة مساهمة نادي سباقات الخيل .. و”ابن قامة” ينال التقديرية

المناطق - الرياض

افتتح مهر الثلاث سنوات “مسبار الأمل” للمالك والمدرب سعيد الشهراني سجل الانتصارات بنيله شوط مساهمة نادي سباقات الخيل، وذلك في ختام الحفل الحادي والستين اليوم لنادي سباقات الخيل.

وانتزع “مسبار الأمل ” الصدارة من “المبير” الذي قاد السباق منذ البداية وكان على بعد خطوات من الفوز ، فيما تراجع “المغير” للمركز الثاني، حيث توج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل مالك ومدرب وخيال الحصان الفائز بالجائزة .

وحقق الحصان “إبن قامه” لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز انتصاره الرابع تحت قيادة الخيال عادل الفريدي وبفارق كبير من الأطوال عن أقرب منافسيه، حيث قطع مسافة 2000 متر بزمن 2.06:22 دقيقة، فيما حل ثانياً الحصان “سيطر” وثالثاً الحصان “نوط”.