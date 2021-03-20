الولايات المتحدة تسجل 59174 إصابة و 1517 حالة وفاة بكورونا

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59,174 إصابة جديدة، و1,517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29,490,832 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 536,734 .