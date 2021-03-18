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أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=963157
المناطق - واس

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، ممثلة بالفرق الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الماضي، 7842 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا.
وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 394 منشأة تجارية، وتحرير 1915 مخالفة تنوعت مابين السماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، إضافة إلى عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

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