احدث الأخبار

تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
أبرز المواد
 مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا
أبرز المواد
 البيت الأبيض يرد على عرض الرئيس الروسي
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع
منطقة عسير
 بوريس جونسون يبدد “الشكوك” ويتلقى “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 اتهام بالتحرش الجنسي لنائب جمهوري يعتزم منافسة حاكم نيويورك
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 59174 إصابة و 1517 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 المهر ” مسبار الأمل “ينال جائزة مساهمة نادي سباقات الخيل .. و”ابن قامة” ينال التقديرية
أبرز المواد
 مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يدين تعرض مصفاة تكرير البترول بالرياض لاعتداء بطائرات مسيرة
أبرز المواد
 قطر تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض
أبرز المواد
 وزارة السياحة تطلق حملة “مستقبلك سياحة” لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية 2021
أبرز المواد
تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

أبرز المواد
مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا

مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا

أبرز المواد
البيت الأبيض يرد على عرض الرئيس الروسي

البيت الأبيض يرد على عرض الرئيس الروسي

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع

منطقة عسير

تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
http://almnatiq.net/?p=963164
المناطق - وكالات

علّق مدير العلاقات الخارجية لنادي ريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، على قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد.

ووصف بوتراجينيو اللقاء المرتقب بين الفريقين بأنه سيكون “خطيرا”، مضيفا: “ناديين تاريخيين، وأساسيين في هذه البطولة. ستكون مباراتين حماسيتين أمام فريق خطير على الرغم من غياباته”.

وتابع قائلا: “ليفربول فريق يتمتع بقوة كبيرة ولديه عوامل خطيرة، ولكننا نعلم أننا قادرين على العبور ونتمتع بثقة كبيرة”.

وعن الإصابات في صفوف النادي “الملكي”، أوضح إيميليو: “لدينا طموح كبير وأتمنى أنه نستعيد المصابين بداية من الآن وصولا لمباراة الذهاب”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وفيما يتعلق بفرص الريال بالتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، أشار إيميليو إلى أن الفريق “يخوض دورا إقصائيا خطيرا، وضد فريق كان البطل منذ عامين، ولكننا نثق في لاعبينا وسنقدم أقصى ما بوسعنا”.

وبيّن أن اللقاءان سيكونان “متساويان في القوة والأهمية، وكل تفصيلة ربما تكون حاسمة، ولاعبونا قدموا أفضل ما لديهم في ظروف صعبة للغاية”.

واختتم حديثه عن المباريات الصعبة في شهر أبريل المقبل، قائلا: “لهذا من المهم جدا أن يمتلك زيدان جميع اللاعبين، لأنه سيكون هناك ضغط بدني وذهني كبير”.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل ريال مدريد، بينما ستقام مباراة العودة في ملعب “الأنفيلد”، عقر دار ليفربول.

وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

وستقام مباريات دور ربع النهائي بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب أيضا برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.

روابط ذات صلة

مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا

مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا
البيت الأبيض يرد على عرض الرئيس الروسي

البيت الأبيض يرد على عرض الرئيس الروسي
بوريس جونسون يبدد “الشكوك” ويتلقى “أسترازينيكا”

بوريس جونسون يبدد “الشكوك” ويتلقى “أسترازينيكا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*