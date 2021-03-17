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طبرجل والجندل يتوجان أبطالا للريشة الطائرة في دوري الشمالية

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طبرجل والجندل يتوجان أبطالا للريشة الطائرة في دوري الشمالية

طبرجل والجندل يتوجان أبطالا للريشة الطائرة في دوري الشمالية
http://almnatiq.net/?p=963168
المناطق - واس

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود ومدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي الفائزين ببطولة دوري المنطقة الشمالية للبراعم والناشئين والشباب والفريق الأول ضمن البطولة التي استضافتها الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل على مدار 4 أيام بمشاركة الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الشمالية.
وحقق المركز الأول على مستوى البراعم “نادي طبرجل” وعلى مستوى الناشئين حقق “نادي جبة” المركز الأول وحل بالمركز الثاني “نادي طبرجل” وعلى مستوى الشباب حقق المركز الأول “نادي الجندل” وحل بالمركز الثاني “نادي جبة” بينما حل بالمركز الثالث نادي طبرجل، وعلى مستوى الفريق الأول حل بالمركز الأول “نادي طبرجل” وبالمركز الثاني “نادي جبة” وبالمركز الثالث “نادي الجندل”.

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