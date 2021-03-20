احدث الأخبار

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”
أبرز المواد
 هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته
أبرز المواد
 المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة
أبرز المواد
 «المرور» يقبض على صاحب مركبة قام بصدم أحد قائدي الدراجات النارية في حائل
منطقة حائل
 بعد 15 شهرا.. دراسة تخلص لطريقة “أخرى” للتخلص من كورونا
أبرز المواد
 دعوة أممية لإدماج اللاجئين في خطط التطعيم ضد كوفيد-19
أبرز المواد
 طبرجل والجندل يتوجان أبطالا للريشة الطائرة في دوري الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
أبرز المواد
 مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا
أبرز المواد
 البيت الأبيض يرد على عرض الرئيس الروسي
أبرز المواد
أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”

أبرز المواد
هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته

هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته

أبرز المواد
المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

أبرز المواد
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض

أبرز المواد

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”
http://almnatiq.net/?p=963193
المناطق - وكالات

“إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”.. هكذا عبر مئات اللبنانيين، أمس الجمعة، عن احتجاجهم ضد أي تدخل إيراني في لبنان بأي طريقة ومن أي جهة أتى.

ففي مسيرة انطلقت من منطقة “مار مخايل” في العاصمة، قبالة مركز شركة الكهرباء، نحو منطقة رياض الصلح وسط بيروت، هتف المحتجون ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلوا إليه، ورفعوا صرخات تتهم المسؤولين والزعماء بالتسبب بالعنف والحرب الأهلية.

رد على نصرالله

وفي ما يشبه الرد على زعيم حزب الله، حسن نصرالله، الذي حذر مساء الخميس في خطاب متلفز حول الأزمة الداخلية في البلاد، من تدهور الأمور وعودة الحرب الأهلية، صاح المتظاهرون” أنتم الحرب الأهلية”.

وكان نصرالله اتهم قوى خارجية وداخلية بدفع لبنان إلى حرب أهلية، قائلا “أنا عندي معلومات أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات المحلية تدفع باتجاه حرب أهلية ولكنها تبحث عن الوقود .. عن الزيت..”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى أو إثباتات.

يذكر أن لبنان يعيش منذ أشهر على وقع أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة منذ عقود. ويشكل الانهيار الاقتصادي أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

فقد هوت الأزمة المالية بقيمة العملة بنسبة 90 بالمئة، ودفعت كثيرا من اللبنانيين إلى براثن الفقر، كما هددت الواردات في ظل ندرة الدولار.

روابط ذات صلة

هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته

هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته
المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*