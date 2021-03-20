احدث الأخبار

آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان
أبرز المواد
 أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”
أبرز المواد
 هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته
أبرز المواد
 المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة
أبرز المواد
 «المرور» يقبض على صاحب مركبة قام بصدم أحد قائدي الدراجات النارية في حائل
منطقة حائل
 بعد 15 شهرا.. دراسة تخلص لطريقة “أخرى” للتخلص من كورونا
أبرز المواد
 دعوة أممية لإدماج اللاجئين في خطط التطعيم ضد كوفيد-19
أبرز المواد
 طبرجل والجندل يتوجان أبطالا للريشة الطائرة في دوري الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
أبرز المواد
 مفعول لا يصدق.. دراسة تكشف ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا
أبرز المواد
آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

أبرز المواد
أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”

أبرز المواد
هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته

هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته

أبرز المواد
المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

أبرز المواد

آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان
http://almnatiq.net/?p=963196
المناطق - متابعات

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس كورونا أخذ اللقاحات، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.


جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، طالب فيها الجميع بأخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها في التحصين من الوباء.

وأضاف: “لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان”.

إلى ذلك، أتت تغريدة الوزير ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.

روابط ذات صلة

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”

أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”
هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته

هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته
المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*