احدث الأخبار

تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً
أبرز المواد
 عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض بدءاً من اليوم
أبرز المواد
 شاب يعترض سيدة ويقوم بمضايقتها أمام مركز تجاري بجدة
أبرز المواد
 آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان
أبرز المواد
 أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”
أبرز المواد
 هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته
أبرز المواد
 المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة
أبرز المواد
 «المرور» يقبض على صاحب مركبة قام بصدم أحد قائدي الدراجات النارية في حائل
منطقة حائل
 بعد 15 شهرا.. دراسة تخلص لطريقة “أخرى” للتخلص من كورونا
أبرز المواد
 دعوة أممية لإدماج اللاجئين في خطط التطعيم ضد كوفيد-19
أبرز المواد
تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً

تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً

أبرز المواد
عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض بدءاً من اليوم

عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض بدءاً من اليوم

أبرز المواد
شاب يعترض سيدة ويقوم بمضايقتها أمام مركز تجاري بجدة

شاب يعترض سيدة ويقوم بمضايقتها أمام مركز تجاري بجدة

أبرز المواد
آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

أبرز المواد

عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض بدءاً من اليوم

عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض بدءاً من اليوم
http://almnatiq.net/?p=963203
المناطق - وكالات

يتوقع علماء الفلك وجود “تيار من الجسيمات عالية السرعة” في طريقها من الشمس إلى الأرض، في عاصفة شمسية قد تؤثر على التكنولوجيا المعتمدة على الأقمار الصناعية.

وأُطلقت الجسيمات عن طريق ثقب في نصف الكرة الجنوبي للشمس، حيث تتحرك بسرعة مذهلة تبلغ 600 كيلومتر في الثانية عبر النظام الشمسي، وستضرب الأرض في 20 مارس. وفقاً لموقع “إكسبريس”

المشاكل التي ستحدثها

وعندما تفعل ذلك، يعتقد الباحثون أنه يمكن أن تسبب مشاكل لتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وجرى تصنيفها على أنها عاصفة من الفئة G1، والتي يمكن أن تؤدي إلى “تقلبات ضعيفة لشبكة الطاقة”، ويمكن أن يكون لها “تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية”.

سرعتها

وقال موقع Space Weather: “يقول خبراء الأرصاد الجوية في NOAA إنه من المحتمل حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية صغيرة من فئة G1 في 20 مارس، عندما يضرب تيار من الرياح الشمسية عالية السرعة المجال المغناطيسي للأرض. وتتدفق المواد الغازية بسرعة تزيد عن 600 كم/ثانية من ثقب جنوبي في الغلاف الجوي للشمس”.

وكشفت الدراسات السابقة أن الشمس تطلق شعلة شمسية شديدة كل 25 عاما في المتوسط​​، وكان آخرها يضرب الأرض في عام 1989.

وعلى هذا النحو، أعرب الخبراء عن أسفهم لعدم الاستعداد لحدث طقس فضائي شديد، محذرين من أنه قد يكلف تريليونات ويتسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع.

روابط ذات صلة

تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً

تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً
شاب يعترض سيدة ويقوم بمضايقتها أمام مركز تجاري بجدة

شاب يعترض سيدة ويقوم بمضايقتها أمام مركز تجاري بجدة
آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*