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السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

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أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا

أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا

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الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا

الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا

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أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا

أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا
http://almnatiq.net/?p=963213
المناطق - واس

يعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا, زيارة تفقدية لمحافظة طريف، ويستهل سموه الزيارة التي تمتد طوال الأسبوعين القادمين بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
وسيلتقي سموه خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

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