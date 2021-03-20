احدث الأخبار

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع
أبرز المواد
 اللقاح شرط لتصريح الحج
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا
منطقة الحدود الشمالية
 الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا
أبرز المواد
 تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً
أبرز المواد
 عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض بدءاً من اليوم
أبرز المواد
 شاب يعترض سيدة ويقوم بمضايقتها أمام مركز تجاري بجدة
أبرز المواد
 آل الشيخ : خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان
أبرز المواد
 أصوات لبنانيين تصدح “إيران برا برا.. بيروت حرة حرة”
أبرز المواد
 هآرتس : التأييد الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في أعلى مستوياته
أبرز المواد
 المملكة تطلق قمرين صناعيين .. اليوم
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض
أبرز المواد
السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

أبرز المواد
اللقاح شرط لتصريح الحج

اللقاح شرط لتصريح الحج

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا

أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا

منطقة الحدود الشمالية
الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا

الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا

أبرز المواد

اللقاح شرط لتصريح الحج

اللقاح شرط لتصريح الحج
http://almnatiq.net/?p=963216
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر وفقا لـ «عكاظ» أن وزارة الصحة تعمل على رفع نسبة متلقي اللقاح في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 60% على الأقل قبل الأول من شهر ذي الحجة من العام الهجري الحالي.

وكشفت المصادر أن الوزارة وضعت بالتنسيق مع برنامج التحول الوطني في خطتها الصحية لحج هذا العام اشتراطاً بتلقي كافة العاملين والمكلفين بالعمل في حج هذا العام جرعتي لقاح كوفيد 19 المعتمد في المملكة. واشترطت حصول حجاج الداخل على جرعتي اللقاح المعتمد داخل المملكة قبل الأول من شهر ذي الحجة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه إلى إلزام كافة حجاج الخارج بالحصول على جرعتي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن يكون تلقي الجرعة الثانية منه قبل وصوله إلى المملكة بأسبوع واحد على الأقل، مع ضرورة حصول الحاج على فحص مخبري معتمد وسلبي لفايروس كورونا قبل 72 ساعة من وصوله إلى المملكة. وستلزم الوزارة كافة الحجاج بالخضوع إلى حجر لمدة 72 ساعة تتخللها إعادة الفحص المخبري الخاص بفايروس كورونا من جهة معتمدة. وأشارت الوزارة في خطة الضوابط الصحية الخاصة بحج 1442هـ إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الحجاج والعاملين.

روابط ذات صلة

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع
الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا

الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا
تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً

تأجيل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين على متن الصاروخ الروسي “سويوز – 2” وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*