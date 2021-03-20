اللقاح شرط لتصريح الحج

المناطق - متابعات

ذكرت مصادر وفقا لـ «عكاظ» أن وزارة الصحة تعمل على رفع نسبة متلقي اللقاح في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 60% على الأقل قبل الأول من شهر ذي الحجة من العام الهجري الحالي.

وكشفت المصادر أن الوزارة وضعت بالتنسيق مع برنامج التحول الوطني في خطتها الصحية لحج هذا العام اشتراطاً بتلقي كافة العاملين والمكلفين بالعمل في حج هذا العام جرعتي لقاح كوفيد 19 المعتمد في المملكة. واشترطت حصول حجاج الداخل على جرعتي اللقاح المعتمد داخل المملكة قبل الأول من شهر ذي الحجة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه إلى إلزام كافة حجاج الخارج بالحصول على جرعتي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن يكون تلقي الجرعة الثانية منه قبل وصوله إلى المملكة بأسبوع واحد على الأقل، مع ضرورة حصول الحاج على فحص مخبري معتمد وسلبي لفايروس كورونا قبل 72 ساعة من وصوله إلى المملكة. وستلزم الوزارة كافة الحجاج بالخضوع إلى حجر لمدة 72 ساعة تتخللها إعادة الفحص المخبري الخاص بفايروس كورونا من جهة معتمدة. وأشارت الوزارة في خطة الضوابط الصحية الخاصة بحج 1442هـ إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الحجاج والعاملين.