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السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

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السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع

السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع
http://almnatiq.net/?p=963220

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جميع منسوبي الرئاسة والوكالة وقاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.وقال معاليه: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- وفرت كافة الوسائل للحفاظ على صحة الموطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء منذ بداية الجائحة حيث حيث ضحت بكل شيء ووفرت كافة الامكاناتغ من أجل سلامتهم.وبين معاليه بأن حكومتنا الرشيدة-حفظها الله- وفرت اللقاحات اللازمة لتحصين المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا وسخرته مجاناً وتوفيره في الكثير من المراكز وسهلت حصوله .ودعا معالي الرئيس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية وان يديم على بلادنا الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان.

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