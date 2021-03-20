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البيت الأبيض يكشف حالة بايدن بعد تعثره على سلم طائرة الرئاسة: وقع بسبب الرياح

البيت الأبيض يكشف حالة بايدن بعد تعثره على سلم طائرة الرئاسة: وقع بسبب الرياح
http://almnatiq.net/?p=963223
المناطق - وكالات

قالت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن “100٪ بخير”، بعد أن تعثر أثناء صعوده الدرج على متن طائرة الرئاسة في وقت سابق من يوم الجمعة.

تعثر بايدن وهو يتسلق درجات سلم الطائرة، في البداية بدا وكأنه يتعثر، ثم ينهض، ثم يتعثر مرة ثانية. كافح من أجل النهوض للمرة الثانية لفترة وجيزة، قبل يصطدم بالدرج.

وقالت بيبر أثناء إحاطة الصحفيين على متن الطائرة في طريقهم إلى أتلانتا: “كما تعلمون، الجو عاصف جدًا بالخارج، والرياح شديدة. لقد كدت أن أصعد الدرج بنفسي. إنه بخير 100٪”.

ولم تقل جان بيير ما إذا كان بايدن قد أصيب في القدم التي كُسرت مؤخرًا.

وقالت جان بيبر ردًا على سؤال “إنه يقوم بعمل رائع. كل ما يمكنني قوله هو أنه بخير. إنه يستعد للرحلة اليوم ويقوم بعمل رائع”.

وكررت أنه على ما يرام عندما سئلت عما إذا كان بايدن قد تم فحصه من قبل طبيب.

وأصيب بايدن بكسر في قدمه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 78 وفوزه برئاسة الولايات المتحدة، مما جعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال حملة 2020 الانتخابية، أصدرت حملة بايدن ملخصًا للتاريخ الطبي لبايدن، أظهر أن نائب الرئيس السابق يتمتع بصحة جيدة وصالح للرئاسة.

وآنذاك، كتب الدكتور كيفين أوكونور، الذي كان طبيب الرعاية الأولية لبايدن منذ 2009 ومدير الطب التنفيذي في كلية جورج واشنطن الطبية، أن بايدن “رجل يتمتع بالصحة والنشاط” تنفيذ مهام رئاسة الجمهورية بنجاح”.

وتعرض بايدن لكسر في قدمه بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه ميجور. وعائلة بايدن لديها كلبان، ميجور وتشامب، كلاهما من نوع جيرمان شيبرد.

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