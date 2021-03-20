احدث الأخبار

اليوم .. انطلاق الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات
أبرز المواد
 الكشف عن سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي “شاهين سات”
أبرز المواد
 وفاة اللواء “المنيع” غرقا خلال رحلة بحرية في بحر جدة
أبرز المواد
 مجلس النواب اليمني يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض
أبرز المواد
 تويتر تعيد النظر في سياستها تجاه قادة العالم
أبرز المواد
 انتفاخ المعدة.. الأسباب والعلاج وكيفية الوقاية
أبرز المواد
 أمير حائل يرحّب بالمشاركين في ملتقى حائل السنوي للإبداع من مختلف مناطق المملكة
منطقة حائل
 البيت الأبيض يكشف حالة بايدن بعد تعثره على سلم طائرة الرئاسة: وقع بسبب الرياح
أبرز المواد
 السديس يؤكد على قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع
أبرز المواد
 اللقاح شرط لتصريح الحج
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا
منطقة الحدود الشمالية
 الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات ألاسكا
أبرز المواد
اليوم .. انطلاق الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات

اليوم .. انطلاق الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات

أبرز المواد
الكشف عن سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي “شاهين سات”

الكشف عن سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي “شاهين سات”

أبرز المواد
وفاة اللواء “المنيع” غرقا خلال رحلة بحرية في بحر جدة

وفاة اللواء “المنيع” غرقا خلال رحلة بحرية في بحر جدة

أبرز المواد
مجلس النواب اليمني يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض

مجلس النواب اليمني يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض

أبرز المواد

أمير حائل يرحّب بالمشاركين في ملتقى حائل السنوي للإبداع من مختلف مناطق المملكة

أمير حائل يرحّب بالمشاركين في ملتقى حائل السنوي للإبداع من مختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=963226
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الإدارات الحكومية والأهلية، بتسهيل أعمال اللجان المنظمة لفعاليات ملتقى حائل السنوي للإبداع, والإسهام بنجاح الفعاليات والاستفادة من مخرجات الجلسات الحوارية في الملتقى، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي, بالشراكة مع مجلس شباب حائل.
وأكد سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بمناسبة قرب انطلاق الملتقى في نسخته الأولى، أهمية الملتقيات العلمية والإبداعية التي تسهم في إبراز المواهب الشابة وتدفعهم لمزيد من الإبداع، مثنياً سموه على الدور الفاعل لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والشراكة الفاعلة من مجلس شباب المنطقة مرحباً سموه بضيوف حائل المشاركين في فعاليات الملتقى وجلساته الحوارية من مختلف مناطق المملكة.
يشار إلى أن الملتقى في نسخته الأولى يحظى بدعم من سمو أمير منطقة حائل، ومتابعة من سمو نائبه، وينطلق بعد غد الاثنين بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي, وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية، ومسابقات مفتوحة لاكتشاف المواهب، وعروضاً للمبدعين يجري خلالها إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لتقديم إنتاجهم الإبداعي, إضافة إلى تكريم المبدعين.

روابط ذات صلة

«المرور» يقبض على صاحب مركبة قام بصدم أحد قائدي الدراجات النارية في حائل

«المرور» يقبض على صاحب مركبة قام بصدم أحد قائدي الدراجات النارية في حائل
وزير الصحة يتفقد سير مشروعات وبرامج المنشآت الصحية في حائل

وزير الصحة يتفقد سير مشروعات وبرامج المنشآت الصحية في حائل
أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة

أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*