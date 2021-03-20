أمير حائل يرحّب بالمشاركين في ملتقى حائل السنوي للإبداع من مختلف مناطق المملكة

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الإدارات الحكومية والأهلية، بتسهيل أعمال اللجان المنظمة لفعاليات ملتقى حائل السنوي للإبداع, والإسهام بنجاح الفعاليات والاستفادة من مخرجات الجلسات الحوارية في الملتقى، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي, بالشراكة مع مجلس شباب حائل.

وأكد سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بمناسبة قرب انطلاق الملتقى في نسخته الأولى، أهمية الملتقيات العلمية والإبداعية التي تسهم في إبراز المواهب الشابة وتدفعهم لمزيد من الإبداع، مثنياً سموه على الدور الفاعل لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والشراكة الفاعلة من مجلس شباب المنطقة مرحباً سموه بضيوف حائل المشاركين في فعاليات الملتقى وجلساته الحوارية من مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن الملتقى في نسخته الأولى يحظى بدعم من سمو أمير منطقة حائل، ومتابعة من سمو نائبه، وينطلق بعد غد الاثنين بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي, وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية، ومسابقات مفتوحة لاكتشاف المواهب، وعروضاً للمبدعين يجري خلالها إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لتقديم إنتاجهم الإبداعي, إضافة إلى تكريم المبدعين.