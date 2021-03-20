اليوم .. انطلاق الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات

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تنطلق اليوم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 24، بإقامة 6 مباريات.

تجمع المواجهة الأولى، الرائد بضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة 4:15 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 3 بـ 41 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 11 بـ 28 نقطة في جدول الترتيب.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستقبل الاتفاق فريق الفيصلي عند الساعة 6:30 مساءً، حيث يحتل الاتفاق المرتبة 7 بـ 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز 10 والذي يملك في رصيده 30 نقطة.

وفي الأحساء يستضيف الفتح صاحب المركز 13 بـ 28 نقطة فريق الأهلي الذي يحتل المركز 5 بـ 35 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 6:30 مساءً.

ويستضيف الشباب ثاني الترتيب بـ 45 نقطة على ملعبه فريق التعاون رابع الترتيب بـ 35 نقطة، وذلك عند الساعة 6:40 مساءً.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يلعب الهلال متصدر الترتيب بـ 45 نقطة أمام فريق القادسية صاحب المركز 8 بـ 31 نقطة، عند الساعة 8:45 مساءً.

وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة يلتقي النصر مع الباطن وذلك على ملعب مرسول بارك عند الساعة 8:45 مساءً، حيث يحتل النصر المركز 6 بـ 33 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز 12 بـ 28 نقطة.