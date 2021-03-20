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وزارة السياحة وغرفة الرياض تناقشان لوائح الإيواء السياحي

وزارة السياحة وغرفة الرياض تناقشان لوائح الإيواء السياحي
http://almnatiq.net/?p=963247
المناطق - الرياض

عقدت غرفة الرياض ممثلة في لجنة السياحة ورشة عمل لاستعراض ومناقشة مزايا وتعديلات اللوائح الجديدة لمرافق الإيواء السياحي، وذلك في مقر الغرفة الرئيس.
واستعرضت وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي المحدثة، التي تمتاز بتطوير واختصار إجراءات التراخيص والتصنيف، وتمنح المنشآت مهلة مدتها 180 يوماً للحصول على التصنيف، والتجديد التلقائي، وتحديث الاشتراطات الواردة في اللائحة لتكون أكثر وضوحاً، علاوةً على ميزة الرقابة واستخدام التقنية للتأكد من جودة الخدمات، وتطوير آليات التعامل مع شكاوى النزلاء والسياح.
وتهدف اللوائح الجديدة الخاصة بمرافق الإقامة السياحية إلى تحسين جودة الخدمة، وإيجاد سوق مبني على تنافسية عادلة، وعملية ترخيص سريعة وواضحة، إضافةً إلى التأكيد على دور وزارة السياحة في التنظيم والدعم، حيث تضمنت اللائحة 6 فصول رئيسة تتمثل في الأحكام التمهيدية، والالتزامات المستمرة، والترخيص، والرقابة والتفتيش، والتصنيف، والأحكام العامة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة نايف الراجحي أن اللجنة وضعت إستراتيجيتها من خلال فرق عمل تختص بالقطاعات المندرجة تحت النشاط السياحي الهدف منها إزالة التحديات وإيصال المقترحات بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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