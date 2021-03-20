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الإمارات تسجل 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=963250
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 438,638 حالة.
‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,433 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 2240 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 420,736 حالة.

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