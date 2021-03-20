بلدية رجال ألمع تزيل النفايات من مجاري الأودية وأسفل الكباري بالمحافظة

المناطق-عسير

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع جهودها فى مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعديد من المواقع من خلال إزالة المخلفات والنفايات .

وقد أوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن إدارة الخدمات بالبلدية قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية ، مدعومة بكوادرها البشرية ومعداتها ،بإزالة عوامل التشوه البصري بعدد من المواقع بالمحافظة من أجل الحفاظ على البيئة وحماية للحيوانات التي ترعى في الأودية ، حيث شملت نظافة أسفل الكباري وعبارات السيول وبطون الأودية بالمحافظة .

كما ناشد “آل مصمع” المتنزهين بضرورة وضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والمساهمة في نظافتها وكذلك الحفاظ على جمال الطبيعة التي تعتبر متنفساً للجميع .