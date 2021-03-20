تتويج الفائزين ببطولة المملكة للمبارزة

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توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال بطولة المملكة “الجولة الذهبية” للمبارزة (عمومي) للأسلحة الثلاث (سايبر، فويل، أبيه) التي استمرت يومين في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر, بحضور نائب رئيس الاتحاد عامر المبيض والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

وانتزع أحمد القديحي (الهدى) الميدالية الذهبية لسلاح السايبر، وحل سعد البقمي (الوطني) ثانياً، وعادل المطيري (الأهلي) ثالثاً، وعلي آل حسين (الهدى) في المركز الثالث مكررًا .

وسيطر فريق الهدى على ميداليات سلاح الأبيه، حيث حقق أحمد آل حسين الميدالية الذهبية، وحل جواد الداود ثانياً، وحسين الطويل ثالثاً، وزكريا الداوود في المركز الثالث مكررًا .

وخطف محسن الشطي (النور) ذهبية سلاح الفويل، وحل مشعل الرشيد ثانياً، وإبراهيم الهديب (اتحاد المبارزة) ثالثاً، فيما جاء متعب الرشيد (اتحاد المبارزة) في المركز الثالث مكررًا .