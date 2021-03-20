في يوم السعادة العالمي.. السعودية الأول عربيا وفنلندا أسعد دولة في العالم

المناطق- الرياض

تصدرت المملكة الدول العربية في مؤشر السعادة العالمي 2021 الصادر عن الأمم المتحدة .

واحتلت المملكة المرتبة 21 ، تلتها الإمارات في المرتبة الـ 27 ، ثم البحرين في المرتبة 35 ،وفقاً لـ “العربية ” .

الجدير بالذكر أن مؤش السعادة العالمي يصدر في مارس من كل عام ويقيس مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياه وهو التقرير التاسع منذ إطلاقه .

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