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الاتحاد الأوروبي يهدد بحرمان بريطانيا من تصدير لقاحات أسترازينيكا

الاتحاد الأوروبي يهدد بحرمان بريطانيا من تصدير لقاحات أسترازينيكا
http://almnatiq.net/?p=963266
المناطق-وكالات

وصلت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى مرحلة جديدة بعدما هددت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، بإيقاف تصدير لقاحات أسترازينيكا حال لم تتلق الدول الأوروبية دفعات اللقاح قبل غيرها أولا.

وقالت فون دير لايين في بيان، إن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على حظر تصدير اللقاح، معتبرة أن تصريحاتها هي رسالة واضحة لشركة أسترازينيكا، وطالبت الشركة بتنفيذ عقودها مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى.

ولم تتوقف أزمات الاتحاد الأوروبي عند شركة أسترازينيكا فحسب، بل امتدت إلى شركة فايزر الأمريكية التي طالبت الاتحاد بالتراجع عن تهديده بمنع وصول اللقاحات التي تنتجها إلى بريطانيا، وأشارت فايزر إلى أنها تحتاج إلى مكونات أساسية تقوم بشرائها من بريطانيا.

من جهتها، حذرت شركة بيونتيك من أن بريطانيا يمكنها أن تنتقم من الجميع في حال تم فرض أي حظر عليها، وذلك بأن تقوم الحكومة البريطانية بحظر تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات.

وتعتمد شركات الأدوية الكبرى على شركة كيماويات بريطانية تدعى “كوردا” ومقرها في مدينة يوركشاير، في الحصول على مكونات أساسية تدخل في إنتاج اللقاحات التي تنتجها شركة فايزر بمصانعها بالقارة الأوروبية، وهو ما دفع فايزر وبيونتيك لتذير الاتحاد الأوروبي من أن مصنع اللقاحات الرئيس الواقع في بلجيكا قد يتوقف عن العمل في غضون أسابيع إذا قامت بريطانيا بمنع تسليم شحنات المكونات التي تدخل في صناعة اللقاحات.

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