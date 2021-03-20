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«الحرس الوطني» تعلن أسماء المقبولين على وظائفها

«الحرس الوطني» تعلن أسماء المقبولين على وظائفها
http://almnatiq.net/?p=963277
المناطق- الرياض

أعلنت  وزارة الحرس الوطني، أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال والنساء بموقع وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي ( جدارة ) بتاريخ 1440/11/18هـ .

وأكدت وزارة الحرس الوطني على المقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد (3) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤x٦) وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان حسب المواعيد التالية:

*استقبال المقبولين من الرجال لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ.

*استقبال المقبولات من النساء لمدة (يوم واحد) في يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

وللاطلاع على أسماء المقبولين (يرجى الضغط هنا).

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