إغلاق 7 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق لإصابة مُصلين بكورونا

المناطق- الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، سبعة مساجد مؤقتًا في خمس مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة أنَّ إجمالي مجموع ما تمَّ إغلاقه خلال الـ41 يومًا الماضية بلغ 326 مسجدًا تمّ فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة، أنَّ المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية, الحدود الشمالية, نجران, عسير).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض, المدينة المنورة، الباحة, تبوك، والقصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.