تعليم الشرقية يطلق 6 ورش عمل متخصصة لحوكمة لجان تحكيم المسابقات المحلية والدولية

المناطق- الدمام

تطلق الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية سلسلة ورش عمل لحوكمة لجان التحكيم لجوائز ومسابقات التعليم المحلية والإقليمية والعالمية ضمن مشاريع التطوير التي تتبناه في رفع مستوى الحوكمة في كافة المجالات بدءاً من الأسبوع المقبل .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، إن إدارة التعليم ستنفذ 6 ورش عمل متقدمة ومتخصصة لتطبيق معاييرالمحكمين في كافة المسابقات والجوائز .بالاضافة إلى رفع معايير منسقي ومنسقاتالتميز بالمكاتب والإدارات .

وأشار الباحص ، أن رفع مستوى التنسيق وتحديد المهام والمسئوليات إبتداءً من المدارس ثم المكاتب ففريق حوكمة الجوائز ومركز التميز ولجان التحكيم في الإدارة أحد أهم الخطوات لتحقيق الكفاءة في الاداء على أسس مؤسساتية منظمة سعياً لمنتجات ذات جودة عليا ،مبيناً أن ورش العمل تشمل ضوابط تكريم المرشحين للجوائز أوالفائزين بها على مستوى المدارس والمكاتب والإدارة .

وأضاف ، أن ورش العمل الحالية ستتضمن إعداد خطط تدريب للمحكمين وتطوير معايير جائزة عبدالله فؤاد لتعزيز القيم .

ونوه الباحص إلى أن أهادف رفع سمتوى التحكيم والاشراف عليها والعمل على مساندة المرشحين سيسهم في تقدم المنطقة الشرقية في الجانب التعليمي على المدى الطويل ويرفع من اعداد المرشحين والمرشحات في المسابقات محلياً ودولياً .