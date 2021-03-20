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أمانة الشرقية: ضبط طن ونصف من فاكهة الشمام الفاسد قبل بيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: ضبط طن ونصف من فاكهة الشمام الفاسد قبل بيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

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أمانة الشرقية: ضبط طن ونصف من فاكهة الشمام الفاسد قبل بيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: ضبط طن ونصف من فاكهة الشمام الفاسد قبل بيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=963293

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية من ضبط طن ونصف من الشمام الفاسد، كان معد للفرز والبيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، فيما رفعت أكثر من ٢٥ طن من المتروكات في سوق الحراج، أمس الجمعة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: ان الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة لشؤون الأسواق التي تنفذها للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، أسفرت عن ضبط واتلاف ٢٣٨ كرتون من الشمام يقدر وزنها بنحو طن ونصف كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، مشيرا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

الى ذلك قامت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بحملة ميدانية مشتركة مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، خلال إجازة نهاية الأسبوع وتحديدا يوم أمس الجمعة في سوق الحراج للأثاث الرجيع بالدمام، بهدف منع الافتراش العشوائي بالطرقات وضبط الباعة الجائلين ومخالفي نظام الإقامة، أسفرت عن رفع ٢٥ طن من المتروكات.

ولفت الى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المظهر العام، والتي تأتي بالتزامن مع الجولات الرقابية الميدانية المكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية، وإحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وأكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها، للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ودعا الجميع الى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

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