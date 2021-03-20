“الحصيني” يعلن بدء موسم “الحميمين” وينصح بأخذ الاحتياط من هذه الأمور!

كشف محلل الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الأيام والمناطق المتأثرة بها.
وقال “الحصيني” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بـ”تويتر” : ” أن اليوم السبت هو بداية موسم الحميمين وعدد أيامه 26 يوما ، ونجومه سعد الاخبية: المقدم فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الأستواء يوافق 21 مارس”
وتابع: “من أيام بياع الخبل عباته” ، صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل”40″مئوية”.
مناطق ستشهد انخفاض في درجة الحرارة
وأضاف “الحصيني” : “لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة بإذن الله – وهذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية -ثاني منازل فصل الربيع -يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل -تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية. -بداية موسم المراويح”.
وأكمل :” أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاط بالمعاطف يقول الأولون: “ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم ومدام البُر (القمح) في البَر “الأرض” لا تأمن البرد” وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين”.
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