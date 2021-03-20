“الحصيني” يعلن بدء موسم “الحميمين” وينصح بأخذ الاحتياط من هذه الأمور!

المناطق- الرياض

كشف محلل الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الأيام والمناطق المتأثرة بها.

وقال “الحصيني” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بـ”تويتر” : ” أن اليوم السبت هو بداية موسم الحميمين وعدد أيامه 26 يوما ، ونجومه سعد الاخبية: المقدم فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الأستواء يوافق 21 مارس”

وتابع: “من أيام بياع الخبل عباته” ، صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل”40″مئوية”.

مناطق ستشهد انخفاض في درجة الحرارة

وأضاف “الحصيني” : “لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة بإذن الله – وهذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية -ثاني منازل فصل الربيع -يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل -تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية. -بداية موسم المراويح”.

وأكمل :” أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاط بالمعاطف يقول الأولون: “ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم ومدام البُر (القمح) في البَر “الأرض” لا تأمن البرد” وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين”.