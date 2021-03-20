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اختتام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا بلقائين

اختتام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا بلقائين
http://almnatiq.net/?p=963296
المناطق-واس

تختتم غدًا منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 24، بإقامة مواجهتين.
وتجمع المواجهة الأولى، أبها بضيفه ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، عند الساعة 4:05 مساءً, حيث يحتل الفريق المستضيف المرتبة التاسعة بـ 31 نقطة، في المقابل يحتل الفريق الضيف المركز الـ 15 ما قبل الأخير بـ 21 نقطة في جدول الترتيب.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يستقبل العين فريق الوحدة عند الساعة 4:15 مساءً, ويدخل العين اللقاء وهو في المرتبة الأخيرة بسُلّم الترتيب بـ 17 نقطة، فيما يملك الوحدة 27 نقطة بالمرتبة الرابعة عشرة.

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