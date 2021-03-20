صحة حفر الباطن تفعل برنامج الفحص الاستكشافي في المجمعات التجارية

فعلت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الصحة المدرسية برنامج الفحص الاستكشافي في المجمعات التجارية لتعريف المتسوقين ببرنامج الفحص الاستكشافي في الوقاية والكشف المبكر على حالات سوء التغذية، والتاريخ المرضي، والأسنان، والنظر، والسمع، وفحص كتلة الجسم.

ودعت صحة حفر الباطن أولياء أمور الطلبة للمبادرة بأخذهم إلى عيادات الفحص في أقرب مركز صحي لهم، وذلك عبر حجز موعد عبر تطبيق “موعد”.