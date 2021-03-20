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“إسلامية” مكة تنظم برنامج “وطن آمن وقيادة رشيدة”

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“إسلامية” مكة تنظم برنامج “وطن آمن وقيادة رشيدة”

“إسلامية” مكة تنظم برنامج “وطن آمن وقيادة رشيدة”
http://almnatiq.net/?p=963319

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلا في إدارة التوعية العلمية والفكرية خلال الفترة من 8-15 شعبان الجاري برنامج “وطن آمن وقيادة رشيدة”، وذلك برعاية معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويهدف البرنامج إلى بيان أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها وبيان حقوق ولي الأمر وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر وغرس قيم اللحمة الوطنية وإبراز مقومات حب الوطن ودور المرأة في تحقيق أمن الوطن.
وسيُدشَّن البرنامج بمحاضرة افتتاحية يوم الأحد بعد صلاة العصر لمدير الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، بعنوان “أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها”.

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