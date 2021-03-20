التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

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حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف نتيجة لقاء فريقي الرائد والاتحاد الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في إطار الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



سجل الاتحاد عند الدقيقة 64 عن طريق اللاعب “رومارينهو”، فيما سجل الرائد عند الدقيقة 69 عن طريق اللاعب “كريم البركاوي”.