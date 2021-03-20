احدث الأخبار

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين
أبرز المواد
 ​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة
أبرز المواد
 التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين
أبرز المواد
 “إسلامية” مكة تنظم برنامج “وطن آمن وقيادة رشيدة”
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تفعل برنامج الفحص الاستكشافي في المجمعات التجارية
أبرز المواد
 “سدايا” بمشاركة اللجنة الإشرافية تطلق منصة (إحسان) للارتقاء بالعمل الخيري في المملكة
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع السيطرة على مواقع جديدة في تعز من أيدي ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 «شيول» يودي بحياة سائقه الوافد
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ضبط طن ونصف من فاكهة الشمام الفاسد قبل بيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
أبرز المواد
 “الحصيني” يعلن بدء موسم “الحميمين” وينصح بأخذ الاحتياط من هذه الأمور!
أبرز المواد
 برعاية أمير الرياض.. تدشين منتدى المشاريع المستقبلية غداً بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة
أبرز المواد
بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين

أبرز المواد
​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

أبرز المواد
القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة

القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة

أبرز المواد
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

أبرز المواد

القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة

القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة
http://almnatiq.net/?p=963325
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين
​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*