احدث الأخبار

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين
أبرز المواد
 ​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة
أبرز المواد
 التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين
أبرز المواد
 “إسلامية” مكة تنظم برنامج “وطن آمن وقيادة رشيدة”
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تفعل برنامج الفحص الاستكشافي في المجمعات التجارية
أبرز المواد
 “سدايا” بمشاركة اللجنة الإشرافية تطلق منصة (إحسان) للارتقاء بالعمل الخيري في المملكة
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع السيطرة على مواقع جديدة في تعز من أيدي ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 «شيول» يودي بحياة سائقه الوافد
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ضبط طن ونصف من فاكهة الشمام الفاسد قبل بيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
أبرز المواد
 “الحصيني” يعلن بدء موسم “الحميمين” وينصح بأخذ الاحتياط من هذه الأمور!
أبرز المواد
 برعاية أمير الرياض.. تدشين منتدى المشاريع المستقبلية غداً بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة
أبرز المواد
بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين

أبرز المواد
​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

أبرز المواد
القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة

القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة

أبرز المواد
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

أبرز المواد

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين

بالفيديو.. الفتح يمزق شباك الأهلي برباعية في الجولة 24 من دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=963331
المناطق - واس

تغلب فريق الفتح على ضيفه فريق الأهلي، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بنتيجة 4 – 1 ، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل أهداف الفتح الأول والثالث اللاعب محمد مجرشي عند الدقيقتين 12 و 68، فيما سجل الهدفين الثاني والرابع اللاعب كويفا عند الدقيقتين 35 و 70 .

وفي الدقيقة 83 سجل اللاعب طلال عبسي هدف الأهلي الوحيد.

وبهذه النتيجة رفع فريق الفتح نقاطه إلى 31 نقطة محتلًا المركز التاسع، فيما بقي الأهلي عند رصيده السابق بـ 35 نقطة في المركز الخامس في سُلّم الترتيب.

روابط ذات صلة

​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

​وفاة مقيم إثر سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة
القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة

القيادة تهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتحاد في كأس المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*