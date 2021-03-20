بشق الأنفس.. الاتفاق يهزم الفيصلي بهدف في دوري المحترفين

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المناطق - واس

تغلب فريق الإتفاق على ضيفه فريق الفيصلي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الإتفاق اللاعب “وليد آزارو” عند الدقيقة 82.

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